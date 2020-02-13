Надходження плати за землю до місцевих бюджетів у січні 2020 року від підприємств Львівщини зросли майже на 25 відсотків Суспільство | 12-02-2020, 14:03 0 83









Платники податків Львівщини протягом січня 2020 року сплатили до загального фонду місцевих бюджетів 82,5 млн. грн. плати за землю, що на 22,9 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем 2019 року надходження плати за землю збільшилися на 16,4 млн. грн. (у січні 2019 року – 66,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Слід нагадати, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.



Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.



При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.