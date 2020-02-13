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Про основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи не пізніше 30 квітня 2020 року

Суспільство | 12-02-2020, 14:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня 2020 року стартувала щорічна кампанія декларування доходів громадян.
Окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі ‒ декларація) та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки за 2019 рік.
Зокрема, нагадуємо про основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи.
Основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Отримання протягом 2019 доходу:
Підстава відповідно до Податкового кодексу України
від підприємницької діяльності (на загальній системі оподаткування)
п. 177.5 ст.177
від провадження незалежної професійної діяльності
п. 178.4 ст. 178
від особи, яка не є податковим агентом
п.п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168
від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання
п.п. 164.2.5 п.164.2 ст.164,
п.п. 170.1.5 п.170.1 ст.170
від операцій з майном відповідно до ст.ст. 172 - 173 Кодексу (відчуження майна)
п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164
від операцій з інвестиційними активами
п.п. 170.2.1 п.170.2 ст. 170
з іноземних джерел
п.п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168, п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170
від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення
п. 174.3 ст. 174
від відчуження рухомого за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно
п. 173.4 ст. 173
від відчуження нерухомого за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на нерухоме майно
п. 172.5 ст. 172
у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2019 – 1043,25 гривень*
п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164
у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року. У 2019 – 960,50 гривень**
пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164
у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 – 2 086 500,00 гривень*
п.п. "б" п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170
у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством
п.п. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170
у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги перевищує у 2019 році 2690 гривень**
п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170
від продажу власної продукції тваринництва, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року. У 2019 – 208 650 гривень*
п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165
від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га
п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165
суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи
п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164
з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України
п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170
інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу
п.п. 164.2.20 п.164.2 ст. 164
* мінімальна заробітна плата, встановлена на 01 січня 2019 року – 4 173 гривень.
** місячний прожитковий мінімум, діючий для працездатної особи станом на 01 січня 2019 року – 1 921 гривень.
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