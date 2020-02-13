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Нова знахідка собачки Боні

Суспільство | 12-02-2020, 14:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    

Нова знахідка собачки Боні

Вдруге за кілька днів песик митників виявив наркотичні засоби

Цього разу в міжнародному поштовому відправленні Боня знайшов 200 таблеток Diazepam. Вони, згідно з Постановою КМУ № 7703, належать до переліку тих, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких обмежено.

Нагадуємо, що минулого тижня на митному посту «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби Боня у поштовому відправленні серед речей виявив прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з 22 г коноплі.

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