На Львівщині викрили поліцейських, які примушували раніше судимого торгувати наркотиками Суспільство | 12-02-2020, 15:13 0 128



Встановлено, що заступник начальника відділу поліції на Львівщині та оперуповноважений цього ж відділу, всупереч інтересам служби, спонукали жителя області до торгівлі наркотиками та психотропними речовинами, такими, як «амфетамін» та «канабіс». З’ясувалось, що поліцейські примушували раніше судимого жителя Львівщини продавати товар та, водночас, звітувати кому саме здійснено продаж. Фігурантів затримали у середу, 12.02.2020, у порядку ст. 208 КПК, коли вони у автомобілі інструктували посередника та передавали йому чергову партію. Невдовзі їм оголосять підозри та оберуть запобіжні заходи. Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За вчинене їм загрожує від 6 до 10 ув’язнення з конфіскацією майна.



Пресслужба Прокуратури Львівської області