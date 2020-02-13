Невдалий «майстерклас» від мотоцикліста Суспільство | 12-02-2020, 17:00 0 83



Працівники Галицької митниці в колясці для мотоцикла виявили товарів на майже 60 тис. грн.



Незвичний спосіб приховано ввезти в Україну концентрат для парфумів обрав 54-річний мешканець Львівщини. В одноколісний пристрій, прикріплений до борту мотоцикла «JAWA», він помістив мішок петрушки, а під ним 35 металевих колб ємністю 1.000 кг з концентратом для парфумів іноземного виробництва. Їх орієнтовна вартість 60 тис. грн.

Випадок трапився сьогодні 12.02.20, у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» під час митного контролю транспортних засобів на смузі руху «зелений коридор».

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

