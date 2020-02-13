До уваги платників: звіт за земельні ділянки слід подати до 20 лютого Суспільство | 12-02-2020, 17:17 0 89

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області інформують, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку, станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року, подають до податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Форма податкової декларації плати за землю на поточний рік встановлена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 із змінами, який передбачає розбивку річної суми рівними частками за місяцями.

Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати звітну податкову декларацію щомісяця, що звільняє його від обов'язку подання її не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

При цьому за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі, платник подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

