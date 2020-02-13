Платники Закарпаття на захист довкілля сплатили понад 166 тис. грн екологічного податку Суспільство | 12-02-2020, 18:09 0 95

У січні 2020 року суб’єкти господарювання Закарпатської області перерахували до бюджету екологічного податку на суму понад 166,5 тис. грн, у тому числі до державного бюджету – 83,3 тис. грн, а до місцевих бюджетів – 83,2 тис. грн. Про це повідомляють в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.

Найбільші надходження з екологічного податку до державного бюджету забезпечили суб'єкти господарювання, які обліковуються в Управлінні у м. Ужгород ГУ ДПС у Закарпатській області – більше 33 тис. гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок сплачується суб’єктами підприємницької діяльності за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, у тому числі викиди двоокису вуглецю, скиди у водні об’єкти шкідливих речовин та розміщення відходів порядок справляння якого регламентується статтями 240-250 Розділу VIII Податкового кодексу України.

Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, крім викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:

- 45 відсотків екологічного податку – до загального фонду Державного бюджету України;

- 55 відсотків – до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім екологічного податку, що справляється з викидів двоокису вуглецю та за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:

- до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад – 25 відсотків;

- обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 відсотків;

- бюджетів міст Києва та Севастополя – 55 відсотків.

Граничним терміном сплати податкових зобов'язань з екологічного податку за IV квартал 2019 року – 19 лютого 2020 року.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

