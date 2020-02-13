На лаві підсудних опинився екссільський голова зі Стрийщини Суспільство | 12-02-2020, 20:11 0 79





Чиновника обвинувачують у складанні та видачі неправдивих документів (ч.1 ст.366 КК України), а також незакінченому замаху на розтрату чужого майна (ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України).



Встановлено, що чоловік скористався службовим становищем та виніс на голосування сесії розгляд проєкту землеустрою щодо надання особі 0,8069 га землі на території Лисятицької сільради, ринкова вартість якої понад 617 тис грн.



Однак, депутати проголосували проти.



Із таким рішенням не погодився очільник та погрожуючи секретареві звільненням, наказав підготувати фальшивий документ-рішення, який дозволяє відведення землі та стає підставою для виготовлення технічної документації.



Цей документ керівник підписав власноруч та скріпив гербовою печаткою.



Підозрюваному слідчим суддею обрано заходи забезпечення у вигляді особистого зобов’язання. Крім цього, накладено арешт на майно, що перебуває у його власності.



Довідково: за вчинення вказаних злочинів санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.



Овбинувальний акт прокурори скерували у лютому 2020 року до Стрийського міськрайонного суду.







Пресслужба Прокуратури Львівської області