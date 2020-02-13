На Донбасі за добу три обстріли, ЗСУ без втрат Суспільство | 13-02-2020, 08:56 0 89 Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підрозділи сепаратистів на Донбасі за минулу добу, 12 лютого, тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Українське військові не зазнали втрат, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в четвер, 13 лютого.



Так, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Усі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ - біля Новотошківського, Оріхового і Південного.



З початку нинішньої доби противник не виявляв вогневої активності. ЗСУ не зазнали втрат.



Нагадаємо, за добу 11 лютого на Донбасі зафіксували п'ять ворожих обстрілів. Тоді українські військові також не постраждали.



Також повідомлялося, що контактна група в Мінську погодила одну з трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.