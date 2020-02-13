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У рейсовому автобусі з Польщі митники виявили понад 300 одиниць одягу

Суспільство | 13-02-2020, 10:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
У рейсовому автобусі з Польщі митники виявили понад 300 одиниць одягу

Водій приховав товар вартістю близько 60 тис. грн в ящику для інструментів.
Сьогодні зранку, 13.02.2020р., працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили понад 300 одиниць нового одягу. Його намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині - Медика» водій рейсового автобуса 45-річний мешканець Чернівецької області.
Під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні, в ящику для інструментів, прикритому різними речами, митники знайшли незадекларовані джинси, шорти, а також спортивний одяг – загалом 344 одиниці. Їх орієнтовна вартість близько 60 тис. грн.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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