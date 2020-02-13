Терміни та порядок розгляду звернень платників Суспільство | 13-02-2020, 10:54 0 65



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що розгляд та оформлення звернень громадян, а також листів, запитів (крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі) від юридичних осіб та самозайнятих осіб здійснюється з урахуванням норм Закону України «Про звернення громадян», Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) та інших нормативно-правових актів.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Водночас ПКУ та іншими нормативно-правовими актами не передбачено для юридичних осіб та самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців або фізичних осіб, які провадить незалежну професійну діяльність) іншого порядку оформлення та розгляду листів, запитів до органів ДПС, крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі, вимоги до оформлення яких визначені ПКУ.

Порядок розгляду звернень платників органами ДПС визначено Порядком розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271.

Усі звернення органами ДПС розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції податкових органів таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю, про що повідомляється заявникові.

