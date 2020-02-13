Терміни та порядок розгляду звернень платників...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 13/02/2020 Депутати не підтримали ухвалу про введення посад омбудсменів до структури міської ради...>> У мерії напрацюють програму щодо гуртожитків різних підприємств...>> За самовільно встановлену огорожу на вул. Дорошенка буде накладено штраф...>> Спорткомплекс на Сихові планують здати в експлуатацію в 2021 році...>> Затверджено зміни до міського бюджету Львова на 2020 рік...>> У Львові ініціювали створення «Народної команди «Карпати»...>> У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків...>> Упродовж наступних днів на дорогах Львова збережеться ожеледиця...>> На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень...>> У Львові воїнам-афганцям та родичам загиблих військових виплатять матеріальну допомогу...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Влада Китаю звітує про зменшення випадків зараження коронавірусом...
13-02-2020, 08:11  >>> 
На Радехівщині відкрили дві новозбудовані амбулаторії...
12-02-2020, 20:09  >>> 
На лайнері Diamond Princess виявили нові випадки зараження коронавірусом...
12-02-2020, 06:52  >>> 

Терміни та порядок розгляду звернень платників

Суспільство | 13-02-2020, 10:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що розгляд та оформлення звернень громадян, а також листів, запитів (крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі) від юридичних осіб та самозайнятих осіб здійснюється з урахуванням норм Закону України «Про звернення громадян», Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) та інших нормативно-правових актів.
Згідно зі ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
Водночас ПКУ та іншими нормативно-правовими актами не передбачено для юридичних осіб та самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців або фізичних осіб, які провадить незалежну професійну діяльність) іншого порядку оформлення та розгляду листів, запитів до органів ДПС, крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі, вимоги до оформлення яких визначені ПКУ.
Порядок розгляду звернень платників органами ДПС визначено Порядком розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271.
Усі звернення органами ДПС розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.
Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції податкових органів таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю, про що повідомляється заявникові.
   Новини по темі: Суспільство
У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків...
13-02-2020, 14:01  >>> 
На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень...
13-02-2020, 13:59  >>> 
Понад 10,6 млн грн податку на нерухомість сплачено до місцевих бюджетів Закарпаття...
13-02-2020, 13:50  >>> 
На Волині правоохоронці затримали кілька партій контрафактних сигарет...
13-02-2020, 13:49  >>> 
У середу 12.02.2020 року у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбувся «Круглий стіл»...
13-02-2020, 10:58  >>> 
Терміни та порядок розгляду звернень платників...
13-02-2020, 10:54  >>> 
У рейсовому автобусі з Польщі митники виявили понад 300 одиниць одягу...
13-02-2020, 10:52  >>> 
   АктуальноАктуально
У ДТП мікроавтобуса в Росії загинули 8 українців, ще один травмований – МЗС...
13-02-2020, 08:50  >>> 
Головні новини середи і ночі: Порошенко про Єрмака, Єрмак про воду в Крим...
13-02-2020, 08:13  >>> 
Головні події вівторка і ночі: звільнення Богдана, інтерв’ю Зеленського...
12-02-2020, 08:57  >>> 
   ПолітикаПолітика
Європарламент висунув жорсткі вимоги для переговорів з Британією...
13-02-2020, 08:52  >>> 
Джонсон планує кадрові зміни в уряді через Brexit...
13-02-2020, 01:34  >>> 
Трамп просить Сенат не обмежувати його повноваження щодо Ірану...
13-02-2020, 01:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Цифрова культура знаходиться на найнижчому рівні за останні 4 роки – дослідження...
13-02-2020, 10:56  >>> 
Валютний ринок: пропозиція долара та євро переважає над попитом...
13-02-2020, 10:52  >>> 
Tesla відкликала 15 тисяч позашляховиків у Північній Америці...
13-02-2020, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків...
13-02-2020, 14:01  >>> 
На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень...
13-02-2020, 13:59  >>> 
Понад 10,6 млн грн податку на нерухомість сплачено до місцевих бюджетів Закарпаття...
13-02-2020, 13:50  >>> 
   ВладаВлада
Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі...
12-02-2020, 08:58  >>> 
Трамп запропонує Конгресу скорочення зовнішньої допомоги США на 21%...
10-02-2020, 09:56  >>> 
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
   КультураКультура
MOONZOO feat. F.M.F. Sure презентували пісню та кліп на Євробачення-2020...
11-02-2020, 11:14  >>> 
Завтра відбудеться ексклюзивний показ фільму «Портрет на тлі гір» зі знімальною групою...
10-02-2020, 12:53  >>> 
"Оскар 2020": тріумф "Паразитів" та інші переможці й нагороди...
10-02-2020, 08:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:47 Депутати не підтримали ухвалу про введення посад омбудсменів до структури міської ради
14:10 У мерії напрацюють програму щодо гуртожитків різних підприємств
14:06 За самовільно встановлену огорожу на вул. Дорошенка буде накладено штраф
14:05 Спорткомплекс на Сихові планують здати в експлуатацію в 2021 році
14:05 Затверджено зміни до міського бюджету Львова на 2020 рік
14:03 У Львові ініціювали створення «Народної команди «Карпати»
14:01 У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків
14:01 Упродовж наступних днів на дорогах Львова збережеться ожеледиця
13:59 На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень
13:58 У Львові воїнам-афганцям та родичам загиблих військових виплатять матеріальну допомогу

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования