У середу 12.02.2020 року у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбувся «Круглий стіл» Суспільство | 13-02-2020, 10:58 0 75 «Вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні», на якому виробники хутра та зоозахисники обговорювали проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні» № 2360 та альтернативний ЗП-2360-1.

thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-02/1581584365_predstavniki-vdkritih-kltok-1.jpg[/thumb]Серед зоозахисників були також присутні представниці ГО «Відкриті Клітки Україна».

Бажання провести подібний захід Голова Екокомітету ВР Бондаренко О.В. пояснив необхідністю заслухати обидві сторони, про це повідомлялось й в самому анонсі заходу.

Представники тваринництва зазначили про 1500 робочих місць, 30 млн. гривень податків на рік (менше ніж 0,003% Держбюджету), належність п’ятьом підприємствам долі ринку у 95 %, заперечували обробку хутра формальдегідами та наголошували на сертифікації українських виробництв стандартом добробуту тварин Велфеа (WelFur), можливість нарощування галузі з 1% до 10 % долі світового ринку.

WelFur (з англ. “добробут”) - проєкт, ініційований і фінансований хутряною промисловістю, претендує на забезпечення високого рівня утримання тварин на хутрових фермах. Проте, протоколи WelFur не стосуються малих розмірів клітки, а також нелюдських методів поводження та вбивства.

На заході зоозахисники продемонстрували клітку 30*70 см, де за стандартом WelFur, утримуються 2 особини норок – напівводних тварин з перетинками на лапах, які в таких умовах не здатні виконувати більшість природних інстинктів – пошуку їжі, бігу, плавання, лазіння. Через страх перед людьми дикі тварини, що за роки експлуатації так і не піддалися одомашненню, на фермах демонструють велику кількість пов'язаних зі стресом симптомів і серйозних проблем зі здоров'ям. Проблеми добробуту тварин, на які вказують численні інспекції та наукові дослідження, притаманні звірівництву.

Проте зоозахисники погодились, що Україна може збільшити долю світового ринку, оскільки приплив повертає проти практики виробництва хутра, а турбота про добробут тварин і етики хутра продовжує зростати. Багато держав-членів ЄС вже прийняли законодавство, яке забороняє або обмежує хутрове тваринництво, навіть країни-учасниці, що розглядались як лідери ринку (такі як Норвегія у 2018), тому Україна, якщо не відмовиться від виробництва хутра може наростити відсоток у світовому ринку, але як аутсайдер у галузі добробуту тварин.

