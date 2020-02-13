На Волині правоохоронці затримали кілька партій контрафактних сигарет Суспільство | 13-02-2020, 13:49 0 43



Охочих перемістити сигарети через державний кордон з кожним разом все більшає. Аби доправити товар до «пункту призначення», протиправні елементи використовують різні способи, автомобільні, залізничні шляхи міжнародного сполучення, а також «зелений кордон».



Так, учора в ході реалізації оперативної інформації оперативники Луцького прикордонного загону спільно з представниками патрульної поліції міста Ковель, представниками Департаменту стратегічних розслідувань із залученням мобільного підрозділу ДОЗОР в місті Ковель зупинили мікроавтобус марки Рено трафік української реєстрації. В ході огляду зазначеного автомобіля правоохоронці виявили 7 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва. Представниками поліції автомобіль вилучено. Проводяться подальші слідчі дії.



А сьогодні вранці, в ході реалізації оперативної інформації про можливе транспортування підакцизних тютюнових виробів в прикордоння з метою подальшого незаконного їх переміщення до країн ЄС, спільна міжвідомча група у складі оперативних Луцького прикордонного загону, патрульної поліції міста Луцьк та співробітників управління стратегічних розслідувань в рамках супроводу кримінального провадження за ст.199 ККУ «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут… марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» поблизу міста Луцьк зупинила автомобіль марки «Рено» під керуванням громадянина України. В результаті огляду зупиненого автомобіля, у багажному відділенні виявлено 3 140 пачок сигарет. Автомобіль та тютюнові вироби також вилучено співробітниками поліції.



Крім того, учора під час патрулювання кордону поблизу залізничної станції «Заболоття» прикордонники відділу «Тур» Луцького загону спільно з представниками СБУ виявили 14 різних пакунків (сумки, пакети, рюкзаки) з тютюновими виробами. Попередньо, пакунки було викинуто невідомими з дизель-потяга «Брест-Заболоття». Тютюнові вироби білоруського виробництва у кількості майже 5400 пачок доставлено до прикордонного підрозділу.



Також учора прикордонники відділу «Світязь» Луцького загону за 700 м від кордону з Польщею виявлено 4 ящики сигарет із 2 тисячами пачок сигарет виробництво РБ. Сигарети плануються передати до ДФС. Тривають заходи щодо встановлення причетних осіб.





