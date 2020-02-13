Понад 10,6 млн грн податку на нерухомість сплачено до місцевих бюджетів Закарпаття Суспільство | 13-02-2020, 13:50 0 57

Протягом січня 2020 року до місцевих бюджетів Закарпатської області від власників нерухомості надійшло 10 млн 603 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження зросли на 4 млн 656 тис. грн. Про це повідомляють фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області.

Найбільше податку сплатили власники майна – юридичні особи. У січні цього року вони перерахували до бюджету понад 10 млн грн, що майже на 4,5 млн грн більше аналогічного періоду минулого року. Фізичні особи сплатили 547 тис. грн.

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують, що фізичним особам податок на нерухомість нараховує контролюючий орган на підставі інформації, наявної в базах даних, водночас платники – юридичні особи, самостійно обчислюють суму податку, станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до податкових органів області за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Варто зазначити, що податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

