На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень Суспільство | 13-02-2020, 13:59 0 54

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучили з незаконного обігу велику партію цигарок невідомого походження.

В рамках проведення операції «Акциз-2020» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що по території регіону здійснюється незаконне перевезення тютюнових виробів невідомого походження.

За результатами проведених заходів в автомобілі «Mercedes Benz Sprinter», який зареєстрований в області, виявлено 56,5 тис. пачок цигарок, які транспортували без документів щодо їх походження. До того ж частина продукції не була обклеєна марками акцизного податку України.

Виявлені ТМЦ орієнтовною вартістю 3,1 млн грн, з яких тютюнові вироби – понад 2,8 млн грн та транспортний засіб – 275 тис. грн вилучені.

Триває слідство.

Державна фіскальна служба України

