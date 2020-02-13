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На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень
|Суспільство | 13-02-2020, 13:59
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Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучили з незаконного обігу велику партію цигарок невідомого походження.
В рамках проведення операції «Акциз-2020» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що по території регіону здійснюється незаконне перевезення тютюнових виробів невідомого походження.
За результатами проведених заходів в автомобілі «Mercedes Benz Sprinter», який зареєстрований в області, виявлено 56,5 тис. пачок цигарок, які транспортували без документів щодо їх походження. До того ж частина продукції не була обклеєна марками акцизного податку України.
Виявлені ТМЦ орієнтовною вартістю 3,1 млн грн, з яких тютюнові вироби – понад 2,8 млн грн та транспортний засіб – 275 тис. грн вилучені.
Триває слідство.
Державна фіскальна служба України
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