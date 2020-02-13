|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків
|Суспільство | 13-02-2020, 14:01
| 0 55
|
В управлінні обслуговування платників Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 01 лютого 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебувало 187600 платників податків. Це на 10551 платників більше, ніж на цю ж дату 2019 року. Із загальної кількості суб’єктів господарювання 74266 – юридичних осіб та 113334 – фізичних особи-підприємці.
У січні 2020 року взято на податковий облік 222 юридичних особи та 1150 фізичних осіб-підприємців.
Водночас в 2020 році припинили свою діяльність 973 суб’єктів господарювання: 88 юридичних осіб та 885 – фізичних осіб-підприємців.
Станом на 01.02.2020 зареєстровано 14281 платників податку на додану вартість: з них 12702 юридичних осіб та 1579 фізичних осіб-підприємців. Це на 1081 платника більше проти аналогічного періоду минулого року.
У стані припинення перебуває 2598 юридичних осіб.
Кількість платників податків, які перебувають на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Львівській області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків...
|13-02-2020, 14:01
| >>>
|На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю понад 2,8 млн гривень...
|13-02-2020, 13:59
| >>>
|Понад 10,6 млн грн податку на нерухомість сплачено до місцевих бюджетів Закарпаття...
|13-02-2020, 13:50
| >>>
|На Волині правоохоронці затримали кілька партій контрафактних сигарет...
|13-02-2020, 13:49
| >>>
|У середу 12.02.2020 року у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбувся «Круглий стіл»...
|13-02-2020, 10:58
| >>>
|Терміни та порядок розгляду звернень платників...
|13-02-2020, 10:54
| >>>
|У рейсовому автобусі з Польщі митники виявили понад 300 одиниць одягу...
|13-02-2020, 10:52
| >>>
|