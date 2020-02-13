У січні 2020 року на Львівщині зареєструвалися 1372 нових платники податків Суспільство | 13-02-2020, 14:01 0 55





В управлінні обслуговування платників Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 01 лютого 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебувало 187600 платників податків. Це на 10551 платників більше, ніж на цю ж дату 2019 року. Із загальної кількості суб’єктів господарювання 74266 – юридичних осіб та 113334 – фізичних особи-підприємці.

У січні 2020 року взято на податковий облік 222 юридичних особи та 1150 фізичних осіб-підприємців.

Водночас в 2020 році припинили свою діяльність 973 суб’єктів господарювання: 88 юридичних осіб та 885 – фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.02.2020 зареєстровано 14281 платників податку на додану вартість: з них 12702 юридичних осіб та 1579 фізичних осіб-підприємців. Це на 1081 платника більше проти аналогічного періоду минулого року.

У стані припинення перебуває 2598 юридичних осіб.



Кількість платників податків, які перебувають на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Львівській області



