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Що слід знати платникам про програмні РРО

Суспільство | 13-02-2020, 15:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    

Державна податкова служба продовжує серію публікацій у формі інформаційних листів для платників податків. Наш третій лист присвячений одній з найактуальніших тем – запровадженню програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), що мають на меті зробити діяльність платників податків простішою та прозорішою.
Ми визначили найпоширеніші запитання щодо програмних РРО і надаємо на них відповіді простою та зрозумілою мовою.
Сподіваємося, що цей документ допоможе розвіяти міфи навколо запровадження програмних РРО, а також значно підвищить обізнаність платників податків у цій важливій сфері.
Інформаційний лист можна завантажити ТУТ.
Пресслужба Державної податкової служби України
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