Що слід знати платникам про програмні РРО Суспільство | 13-02-2020, 15:57 0 84

Державна податкова служба продовжує серію публікацій у формі інформаційних листів для платників податків. Наш третій лист присвячений одній з найактуальніших тем – запровадженню програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), що мають на меті зробити діяльність платників податків простішою та прозорішою.

Ми визначили найпоширеніші запитання щодо програмних РРО і надаємо на них відповіді простою та зрозумілою мовою.

Сподіваємося, що цей документ допоможе розвіяти міфи навколо запровадження програмних РРО, а також значно підвищить обізнаність платників податків у цій важливій сфері.

Інформаційний лист можна завантажити ТУТ.

Пресслужба Державної податкової служби України

