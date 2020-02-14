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Прокурори довели вину львів’янина, який убив знайомого
|Суспільство | 13-02-2020, 17:55
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Вирок 52-річному львів’янину винесено 05.02.2020 у Галицькому районному суді м.Львова.
Йдеться про інцидент, який стався 08.07.2018 у квартирі друга обвинуваченого на вул. Шолом-Алейхема у Львові.
Конфлікт виник під час застілля і спільного розпивання спиртного.
Встановлено, що зловмисник завдав новоспеченому знайомому два удари сковорідкою у голову, внаслідок чого потерпілий втратив свідомість та впав на підлогу, а через чотири дні, внаслідок закритої черепно-мозкової травми (у вигляді забою головного мозку), помер у комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
Такі дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України (тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті).
Так, зловмисника визнано винним та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Крім цього, суд повністю задоволив позов потерпілої сторони щодо відшкодування матеріальних збитків 59 тис і 220 тис грн моральної шкоди
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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