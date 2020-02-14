Самбірська прокуратура скерувала до суду справу щодо чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси до вогнепальної зброї Суспільство | 13-02-2020, 17:55 0 85



У помешканні 29-річного жителя Турківського району вилучено 54 патрони, серед яких: два патрони калібру 7,62 мм до гвинтівки «Мосіна», один патрон калібру 7,92 мм до «Маузера», тринадцять проміжних патронів калібру 7,62 мм до автомата «Калашникова», двадцять шість патронів калібру 9 мм до пістолета «Макарова».







Крім цього, правоохоронці виявили дванадцять гвинтівкових спортивно-мисливських патронів кільцевого запалювання калібру 5,6 мм.







Усі ці боєприпаси, згідно висновку експертизи, підходять до бойової, спортивної та мисливської нарізної вогнепальної зброї. Також, вони придатні для стрільби.







Протиправні дії чоловіка кваліфіковано за ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).







Під час досудового слідства між прокурором і підозрюваними укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (із застосуванням ст.75 КК України).



Обвинувальний акт із укладеною угодою про визнання винуватості скеровано для розгляду до суду.







Пресслужба Прокуратури Львівської області