Формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів — ООС Суспільство | 14-02-2020, 08:52 0 54 13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли.



Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.



З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.



За поточну добу втрат немає".