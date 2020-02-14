Формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів — ООС...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 14/02/2020 З 17 лютого буде повністю перекрито прохід через підземний та наземний переходи з вул. Валової до пл. Соборної...>> Вночі та зранку у місті працювало 13 одиниць снігоприбиральної техніки...>> У Нацбанку не очікують припливу іноземної валюти для купівлі землі...>> Продавали віртуальні посади у владі: поліція викрила 4 шахраїв...>> Мерія співчуває родині загиблої працівниці ШРП Шевченківського району...>> Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...>> «ТЮТЮНОВІ ПОДАРУНКИ»...>> В ЄС активізують підготовку до боротьби з коронавірусом...>> Українців евакуюють з Уханя 18 лютого – голова МОЗ...>> "Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В ЄС активізують підготовку до боротьби з коронавірусом...
14-02-2020, 08:57  >>> 
Українців евакуюють з Уханя 18 лютого – голова МОЗ...
14-02-2020, 08:55  >>> 
Коронавірус Covid-19: успішно завершили лікування майже 7000 людей...
14-02-2020, 07:31  >>> 

Формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів — ООС

Суспільство | 14-02-2020, 08:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає".
   Новини по темі: Суспільство
Продавали віртуальні посади у владі: поліція викрила 4 шахраїв...
14-02-2020, 09:48  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
14-02-2020, 09:00  >>> 
«ТЮТЮНОВІ ПОДАРУНКИ»...
14-02-2020, 08:59  >>> 
Формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів — ООС...
14-02-2020, 08:52  >>> 
Служба безпеки спіймала на хабарі митників аеропорту "Херсон"...
14-02-2020, 07:30  >>> 
Самбірська прокуратура скерувала до суду справу щодо чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси до вогнепальної зброї...
13-02-2020, 17:55  >>> 
Прокурори довели вину львів’янина, який убив знайомого...
13-02-2020, 17:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: Богдан програв суд, Нідерланди відмовили РФ...
14-02-2020, 08:53  >>> 
У ДТП мікроавтобуса в Росії загинули 8 українців, ще один травмований – МЗС...
13-02-2020, 08:50  >>> 
Головні новини середи і ночі: Порошенко про Єрмака, Єрмак про воду в Крим...
13-02-2020, 08:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США...
14-02-2020, 08:54  >>> 
Сенат обмежив військові повноваження Трампа...
14-02-2020, 07:26  >>> 
В Білий дім повертається особиста помічниця Трампа...
14-02-2020, 07:25  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У Нацбанку не очікують припливу іноземної валюти для купівлі землі...
14-02-2020, 09:49  >>> 
У США суд призупинив контракт Microsoft з Пентагоном...
14-02-2020, 07:27  >>> 
Цифрова культура знаходиться на найнижчому рівні за останні 4 роки – дослідження...
13-02-2020, 10:56  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Продавали віртуальні посади у владі: поліція викрила 4 шахраїв...
14-02-2020, 09:48  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
14-02-2020, 09:00  >>> 
«ТЮТЮНОВІ ПОДАРУНКИ»...
14-02-2020, 08:59  >>> 
   ВладаВлада
Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі...
12-02-2020, 08:58  >>> 
Трамп запропонує Конгресу скорочення зовнішньої допомоги США на 21%...
10-02-2020, 09:56  >>> 
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
   КультураКультура
У Львові відбудеться всеукраїнська прем’єра фільму «Черкаси»...
13-02-2020, 16:08  >>> 
MOONZOO feat. F.M.F. Sure презентували пісню та кліп на Євробачення-2020...
11-02-2020, 11:14  >>> 
Завтра відбудеться ексклюзивний показ фільму «Портрет на тлі гір» зі знімальною групою...
10-02-2020, 12:53  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:26 З 17 лютого буде повністю перекрито прохід через підземний та наземний переходи з вул. Валової до пл. Соборної
10:24 Вночі та зранку у місті працювало 13 одиниць снігоприбиральної техніки
09:49 У Нацбанку не очікують припливу іноземної валюти для купівлі землі
09:48 Продавали віртуальні посади у владі: поліція викрила 4 шахраїв
09:01 Мерія співчуває родині загиблої працівниці ШРП Шевченківського району
09:00 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
08:59 «ТЮТЮНОВІ ПОДАРУНКИ»
08:57 В ЄС активізують підготовку до боротьби з коронавірусом
08:55 Українців евакуюють з Уханя 18 лютого – голова МОЗ
08:54 "Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования