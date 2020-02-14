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«ТЮТЮНОВІ ПОДАРУНКИ»
|Суспільство | 14-02-2020, 08:59
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Чоловіка, який віз повну сумку сигарет виявили учора ввечері в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.
Під час огляду автобуса марки «Van Hool», в салоні якого перебувало 19 пасажирів, спільна оглядова група виявила господарчу сумку у якій знаходилось 400 пачок сигарет. Власник сумки, 29-річний громадянин України, повідомив, що прямуючи до Італії, вирішив у якості презенту придбати тютюнові вироби для своїх товаришів, які чекали на нього закордоном.
Наразі «тютюнові подарунки», сума оцінки яких склала 15 620 гривень, у чоловіка вилучили.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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