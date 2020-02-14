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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил

Суспільство | 14-02-2020, 09:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    


Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.

Інтенсивність пасажиро-транспортного потоку минулої доби збільшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 38,6 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 8830 осіб та 1000 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 7610 осіб та 1295 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 7890 осіб та 1240 транспортних засобів;

«Гнутове» – 2970 осіб та 540 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 11360 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 30/35; «Мар’їнка» – 0/75; «Новотроїцьке» – 30/30; «Гнутове» – 10/10.

Учора, за рішенням командувача Об’єднаних сил, КПВВ «Майорське» продовжив роботу до 17.30. Прикордонниками забезпечено додаткове оформлення 51 людини, які були залишені бойовиками у так званій «сірій зоні» після завершення встановленого часу роботи контрольних пунктів.

У КПВВ «Гнутове» прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин намагався «домовитися» щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримали від прикордонників категоричну відмову. Громадянина передано представникам Національної поліції для прийняття відповідного правового рішення.
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