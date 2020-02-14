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пРРОсто ‒ просте рішення для мікробізнесу

Суспільство | 14-02-2020, 11:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що податкова запустила MVP (minimumviableproduct) для тестування безкоштовного програмного РРО «пРРОсто». Забезпечення розробки програмного рішення та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837/2019 та Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».
Це лише MVP версія для тестування. Наступні релізи будуть відбуватись після опрацювання коментарів та пропозицій від тестувальників, а також з урахуванням вимог API.
Чи працюватиме програмне РРО «пРРОсто» в оффлайні?
Наразі додаток працює тільки в онлайні. Однак, в наступних релізах буде й режим оффлайн відповідно до Закону.
«пРРОсто» взаємодіятиме через Інтернет з фіскальним сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс (API), і виконуватиме функції: формування чеку, підписання, відправлення та відображення чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, формування звітів, перегляд даних, завантаження баз даних товарів, оновлення товарів, позицій та цін та інші, які будуть додатково виходити в наступних релізах, до 19 квітня.
Бізнесу податкова запропонує API, завдяки якому бізнес (девелопери, розробники) зможуть розробляти власні програмні рішення відповідно до бізнес-процесів кожного з секторів.
Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.
Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.
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