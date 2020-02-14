В Україну намагались ввезти частини до вертолітних двигунів у жіночій сумочці та аптечці Суспільство | 14-02-2020, 11:26 0 74



Працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили 8 редукторних клапанів до вертолітних двигунів. Їх намагались ввезти з Республіки Польщі місцеві жителі.

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» чоловік, як водій легкового автомобіля, обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час візуального огляду авто у працівників митниці виникла підозра про приховування товару. Авто скерували на поглиблений огляд. Там у багажному відділенні, в автомобільній аптечці, під медикаментами виявили три деталі до вертолітних двигунів. Згодом, у сумочці жінки, яка перебувала в авто як пасажир, виявили ще п’ять таких предметів.

Для подальшого з'ясування обставин правопорушення проінформовано правоохоронні органи. Переміщення таких товарів підлягає державному експортному контролю. За порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, передбачено відповідальність за ст. 333 ККУ.



