З початку року до місцевого бюджету надійшло 8,3 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 14-02-2020, 12:21 0 77

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 8347,7 тис.грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 113069,77 тис грн податку на доходи фізичних осіб

За січень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 113069,77 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 216252,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня 2020 року майже 216252,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Близько 6,2 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 6196,6 тис.грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за січень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 37,8 млн грн єдиного податку

За січень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 37864,4 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 16453,1 тис. грн. військового збору

Протягом січня 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 16453,1 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 6,3 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

За січень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 6285,8 тис. грн. акцизного податку.

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 1,3 млн гривень

Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 1279,4 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 1078,7 тис. гривень.

1293 адміністративних послуг отримали за січень 2020 року платники податків Галицького управління

За січень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 1293 адміністративних послуг, а саме:

- 796 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 60 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;

- 38 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;

- 173 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 83 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Майже 120,3 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 120356,1 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 48251,9 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

