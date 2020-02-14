Новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій на гуртовому ринку „Шувар” Суспільство | 14-02-2020, 12:22 0 165

Нещодавно на гуртовому ринку „Шувар” відбувся вдруге семінар для підприємців за участі керівника Територіального відділення Всеукрїнської громдської організації Асоціація платників податків України у Львівській області Лілії Долінської, фахівців ТОВ „А.Т. Консалтинг” та начальника Галицького управління ГУ ДПС у Львівськівй області Андрія Кобільника, на тему: „Законодавство для ФОП. Нововведення 2020. Розміри податків у 2020 році. Нові ліміти для ІІ групи ФОП. Подання звітності. Які ФОП мають застосовувати РРО. Трудові відносини і ФОП. Контроль особистих рахунків та штрафи. „Основні зміни в застосуванні РРО Етапи переходу до програмних РРО у 2020 році Механізм „Кеш-беку”. Суб’єкти господарювання, на яких буде поширений обов’язок по застосуванню РРО. Як зміняться штрафи, передбачені п.3,5-9 ст.17 Закону про РРО. Види реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у 2020 році”.

Фахівці ТОВ „А.Т. Консалтинг” розповіли підприємцям гуртового ринку „Шувар” щодо: Про законодавство для ФОП. Нововведення 2020. Розміри податків у 2020 році. Нові ліміти для ІІ групи ФОП. Подання звітності. Які ФОП мають застосовувати РРО. Трудові відносини і ФОП. Контроль особистих рахунків та штрафи.

Під час семінару начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівськівй області ознайомив присутніх, щодо новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Основні зміни в застосуванні РРО

Інформував, що Зміни запроваджено законами України від 20.09.2019 № 128-IX „Про внесення змін до Закону України” Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” та від 20.09.2019 №129-IX „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”.

Ці зміни запроваджені на захист кожного громадянина держави, як покупця товарів і послуг та на забезпечення здорової конкуренції серед представників бізнесу.

Етапи переходу до програмних РРО у 2020 році

Зазначив, що на виконання прийнятих законів в кінці грудня 2019 року ДПС розробила безкоштовне програмне забезпечення «Програмний РРО» і вже з 01 січня 2020 року платники податків зможуть протестувати ці розробки, з 19 квітня 2020 року платники вже матимуть можливість використовувати такі програмні РРО в повнофункціональному, робочому режимі, а з 1 жовтня 2020 року програмні і апаратні РРО використовуються в робочому режимі.

Тестовий режим

Інформував, що платники податків, під час здійснення розрахункових операцій, зможуть протестувати безкоштовне програмне рішення для використання програмних реєстраторів розрахункових операцій, за посиланням, яке відображено на слайді.

Програмний РРО буде працювати через фіскальний сервер ДПС, на даному сервері буде проводитись реєстрація програмних РРО та присвоєння кожному розрахунковому документу, який створює програмний РРО, певного унікального номера (коду), а також буде здійснюватись збереження інформації про розрахункові операції.

З 19 квітня 2020 року платники податків зможуть при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами застосовувати зареєстровані програмні РРО, тобто у якості РРО можливо застосовувати будь-який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо), який за допомогою спеціального програмного забезпечення може фіскалізувати розрахункові операції на сервері ДПС.

Дані РРО будуть формувати та зберігати електронний розрахунковий документ - це документ, створений програмним реєстратором розрахункових операцій у момент проведення розрахункової операції та зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу із присвоєнням йому фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу або присвоєнням йому фіскального номера із діапазону номерів, сформованих фіскальним сервером, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою, так званий режим офлайн.

Режим офлайн це режим коли продавець має право застосовувати програмний РРО без постійного зв’язку з фіскальним сервером. У випадках коли відсутній мобільний Інтернет або зв’язок з фіскальним сервером відсутній з інших причин. Законом передбачено що на такий період проведення розрахункових операцій здійснюється в цьому режимі протягом 36 годин поспіль та не більше 168 годин протягом місяця.

При реєстрації кожного програмного РРО буде присвоєно свій діапазон фіскальних номерів із розрахунку 1 чек на 1 хвилину і на 36 годин. В середньому це 2 тисячі чеків на один програмний РРО. Якщо в період офлайн-режиму платником податків було використано 100 номерів і цей пакет з сформованими в офлайн-режимі чеками надійшов до фіскального сервера то фіскальний сервер після опрацювання такого пакету, знову згенерує 100 номерів і передасть назад платнику податків.

У разі виходу з режиму офлайн протягом 1 години необхідно передати весь пакет даних для фіскального сервера,щоб всі чеки були фіскалізовані на фіскальному сервері ДПС

Механізм „Кеш-беку”

Начальник Галицького управління звернув увагу, що з 01 жовтня 2020 року запровадження механізму компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ (далі – механізм «Кешбек»)

Тобто, якщо споживачу надано, на перший погляд фіскальний чек, проте інформація про такий фіскальний чек відсутня на сервері ДПС, споживач має право звернутися до контролюючого органу про порушення суб’єктом господарювання порядку проведення готівкових розрахунків та, у разі підтвердження таких порушень, має можливість отримати із бюджету як компенсацію 100 відсотків вартості придбаного товару, який йому було реалізовано із порушенням вимог чинного законодавства. Вартість реалізованих товарів та послуг без видачі відповідного розрахункового документа повинна складати не менше 850,0 грн.

Для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через приватну частину Електронного кабінету. Податкова служба, в першу чергу, оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця по відношенню до покупця. Після проведення перевірки та стягнення штрафних санкцій відбувається компенсація грошей покупцю.

Також звернув увагу, що подання несумлінним споживачем скарги до контролюючого органу з метою неправомірного отримання „кешбеку” практично унеможливлюється необхідністю повної ідентифікації такого скаржника в Електронному кабінеті. Тобто такий покупець фактично погоджується із тим, що податкова служба буде перевіряти не лише правомірність дій продавця по відношенню до нього, але, в першу чергу, – оцінювати достовірність документів, доданих до скарги. Це зводить ризики можливих маніпуляцій із їх підробкою чи навмисним викривленням до мінімуму. Будь-яка компенсація можлива лише після завершення перевірки та стягнення санкцій. До речі, право звернутися зі скаргою на нефіскальний чек є у покупця і сьогодні, це можна зробити у звичайний спосіб – листом. І часом ідентифікувати такого заявника та оцінити обґрунтованість його скарги контролюючим органам досить складно.

Крім того, кешбек не можливо буде застосувати у разі невидачі чека. Цей механізм можливий лише за частково фіскалізованої купівлі (якщо не всі позиції чека відображені на сервері ДПС) або нефіскалізованого чека (якщо виданий покупцеві чек не відображається на сервері відомства).

Також приділив увагу змінам в частині застосування КЕШБЕК, дані зміни почнуть діяти з 01.10.2020.

Перш за все зупинимось на поданні скарги покупцем на порушника Закону про РРО.

Така скарга повинна буде містити такі реквізити:

1) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер засобу зв’язку;

2) дата придбання товарів (робіт, послуг), що є предметом скарги;

3) найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця товарів(робіт, послуг), адреса господарської одиниці продавця, в якій придбано товари (роботи, послуги), а якщо зазначені реквізити продавця неможливо встановити за отриманими документами, — адреса місця придбання товарів; у разі придбання товарів (робіт, послуг) за допомогою мережі інтернет — також зазначення інтернет-сайту (чи іншого способу представлення інформації в мережі інтернет), на якому здійснено замовлення товару (роботи, послуги) та/або наведено інформацію про товар (роботу, послугу) чи про продавця;

4) перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);

5) інформація про отриманий у паперовій та/або електронній формі від продавця товарів (робіт, послуг) розрахунковий документ;

6) номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути зарахована компенсація визначеної законодавством частини суми штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючим органом за результатами перевірки за скаргою, поданою покупцем (споживачем).