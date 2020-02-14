Підприємства Львівщини у січні 2020 року сплатили до місцевих бюджетів 43,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Суспільство | 14-02-2020, 13:07 0 70



Платники податків - юридичні особи Львівщини протягом січня 2020 року сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 43,2 млн. грн. податку на нерухоме майно, що на 18,9 відс. більше від запланованого. Проти січня 2019 року надходження податку на нерухомість зросли на 7,4 млн. грн., або на 21 відсоток (у січні 2019 року – 35,7 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

Слід нагадати, що відповідно до п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

