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Сергій Дейнеко: Разом з усією країною ми продовжуємо протистояти зовнішнім загрозам, пов’язаним із російською агресією, та внутрішнім негараздам – зловживанням і корупції

Суспільство | 14-02-2020, 14:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    

У Києві відбулося засідання Колегії Державної прикордонної служби України, на якому підбили підсумок діяльності відомства за минулий рік та визначили основні завдання на 2020-й.

Окрім членів колегії, керівного складу структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та органів охорони кордону, у засіданні також взяли участь представники МВС, громадської ради, ветеранської організації та відомчої профспілки.

Відкриваючи засідання, Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що охорона кордону здійснюється у непростих умовах, коли доводиться протистояти зовнішнім загрозам, пов’язаним із російською агресією, та внутрішнім негараздам – зловживанням і корупції. Не менш складною є ситуація і на державному кордоні.

«Правопорушники все частіше своїми діями створюють реальну загрозу життю і здоров’ю прикордонників. Нерідко для їх припинення мусимо застосовувати зброю. Але й надалі будемо жорстко реагувати на будь-які спроби злочинців диктувати нам свої умови», - наголосив він.

Усіх, хто віддав своє життя, захищаючи кордони, керівник відомства закликав вшанувати хвилиною мовчання!

Окремо наголошувалося, що, попри динамічність обстановки, забезпечено її контрольованість. Ефективність роботи Держприкордонслужби підтверджують також іноземні партнери, адже більшість спроб протиправної діяльності припиняються з українського боку, а не правоохоронцями суміжних країн.

Сергій Дейнеко відмітив, що «надзвичайно важливим у сфері реалізації державної політики стало прийняття у липні Національної стратегії інтегрованого управління кордонами на 2020-2025 рр. та затвердження Плану її реалізації до 2022 р. А у рамках удосконалення законодавства опрацьовано 22 проєкти законів і нормативно-правових актів з прикордонних питань». З початку 2020 року, наприклад, набув чинності Закон щодо виділення Державній прикордонній службі в постійне користування земельних ділянок для інженерно-технічного облаштування і утримання кордону.

Крім того, він нагадав, що з середини 2019 року у відомстві розпочалися кардинальні зміни, зокрема, оптимізовано управлінську складову.

«Скорочуючи невиправдано «роздуті» управлінські структури, – ми зосередили увагу на належному забезпеченні органів і підрозділів кордону»,- наголосив полковник Дейнеко і додав, що ресурси та зусилля відомства спрямували також для забезпечення гідного соціального пакету для прикордонників.

«Наприкінці року ми змогли добитись збільшення бюджетного фінансування, що дозволило підвищити грошове забезпечення усім категоріям військовослужбовців в середньому на 15%», - зауважив Сергій Дейнеко.

Він підкреслив, що цього року продовжиться робота щодо повної ліквідації існуючої диспропорції і приведення оплати праці до рівня Збройних Сил України. Крім того, у 2019 році 220 сімей прикордонників та ветеранів отримали житло чи фінансову компенсацію на купівлю житла (на компенсації для 99 сімей вперше виділили понад 112 млн грн, і цю практику продовжуватимуть). Цього року планується завершення будівництва 5-ти об’єктів і отримання 305-ти квартир для прикордонників.

Голова Держприкордонслужби наголосив, що головним індикатором діяльності та реформування відомства є суспільна підтримка і соціологічні дослідження показують ріст рівня довіри до прикордонників

«Впевнений, що разом ми подолаємо усі труднощі і, як годиться, будемо ПЕРШИМИ З ЧЕСТЮ представляти Україну на її кордонах», - резюмував очільник Держприкордонслужби.

Про підтримку діяльності прикордонників та інші ініціативи повідомив присутнім член колегії Держприкордонслужби народний депутат України Павло Сушко, який визначив для себе ціль – сприяти виведенню прикордонної служби по всіх напрямках її діяльності на якісно новий рівень.

«Багато роботи вже зроблено, в тому числі, прийнято ряд змін до законодавства. Так, вдалося подолати прогалини та неузгодженості в правовому полі, які не давали змоги начальнику прикордонного загону здійснювати оперативно-розшукову діяльність у повному обсязі, а це основна оперативно-службова ланка Держприкордонслужби. Для цього було внесено зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України», - зауважив Павло Сушко.

Також Павло Сушко розповів, що ініціатив, які мають покращити діяльність лікувально-оздоровчих, навчальних закладів Держприкордонслужби, забезпечення житлом прикордонників, підвищення рівня довіри суспільства до відомства. Окремо він наголосив на створенні «Офісу реформ», який має сприяти запровадженню інновацій щодо вирішення соціально-побутових проблем прикордонників, запровадженню стандартів ЄС та НАТО, реалізації інших ініціатив та їх нормативно-правовій підтримці.

«Ми сприятимемо й надалі зростанню добробуту прикордонників та якості і ефективності роботи всього прикордонного відомства», - наголосив Павло Миколайович.

Начальник управління взаємодії з Державною прикордонною службою України МВС України Сергій Рябий від імені міністра та колегії МВС подякував прикордонникам за службу. Він зазначив, що у 2019 році забезпечено високий рівень прикордонної безпеки, ведеться системна боротьба з корупцією, підвищується рівень забезпечення соціального захисту прикордонників, розвивається медицина, будується житло. Також він наголосив на нарощенні технічних спроможностей служби, зокрема у рамках угод з Урядом Франції про постачання вертольотів і кораблів. За його словами, у прикордонників залишається високий рівні довіри та підтримки міжнародних партнерів, адже реалізація Держприкордонслужбою міжнародної технічної допомоги на суму понад 300 млн грн у минулому році є одним із кращих показників серед відомств, що координуються у системі внутрішніх справ.
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