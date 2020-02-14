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У день всіх закоханих для подружніх пар учасників АТО/ООС організовують майстер-клас з вальсу

Суспільство | 14-02-2020, 15:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 32 32    


Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації у продовження фотопроекту для сімей учасників антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил «ЗАРАДИ…» та з нагоди Дня святого Валентина організовує святковий захід.

Подружні пари учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО зустрінуться у Будинку воїна сьогодні, 14 лютого.

На заході відбудеться вручення фотокниг 10 учасникам проекту «ЗАРАДИ…».

Окрім того, проведуть майстер-клас з вальсу, а також відбудеться виступ Народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» ЛНУ ім. Франка.

Місце проведення: м. Львів, вул.. Короленка, 1а, КЗ ЛОР «Будинок воїна».

Час: 17:00 година.

Зазначимо, що захід передбачає присутність 130 пар.
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