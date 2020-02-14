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У день всіх закоханих для подружніх пар учасників АТО/ООС організовують майстер-клас з вальсу
|Суспільство | 14-02-2020, 15:48
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|Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації у продовження фотопроекту для сімей учасників антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил «ЗАРАДИ…» та з нагоди Дня святого Валентина організовує святковий захід.
Подружні пари учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО зустрінуться у Будинку воїна сьогодні, 14 лютого.
На заході відбудеться вручення фотокниг 10 учасникам проекту «ЗАРАДИ…».
Окрім того, проведуть майстер-клас з вальсу, а також відбудеться виступ Народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» ЛНУ ім. Франка.
Місце проведення: м. Львів, вул.. Короленка, 1а, КЗ ЛОР «Будинок воїна».
Час: 17:00 година.
Зазначимо, що захід передбачає присутність 130 пар.
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