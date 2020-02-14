У день всіх закоханих для подружніх пар учасників АТО/ООС організовують майстер-клас з вальсу Суспільство | 14-02-2020, 15:48 0 53 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації у продовження фотопроекту для сімей учасників антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил «ЗАРАДИ…» та з нагоди Дня святого Валентина організовує святковий захід.



Подружні пари учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО зустрінуться у Будинку воїна сьогодні, 14 лютого.



На заході відбудеться вручення фотокниг 10 учасникам проекту «ЗАРАДИ…».



Окрім того, проведуть майстер-клас з вальсу, а також відбудеться виступ Народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» ЛНУ ім. Франка.



Місце проведення: м. Львів, вул.. Короленка, 1а, КЗ ЛОР «Будинок воїна».



Час: 17:00 година.



Зазначимо, що захід передбачає присутність 130 пар.