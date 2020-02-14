Головним управлінням ДПС у Львівській області в січні 2020 року розглянуто 19 запитів на отримання публічної інформації Суспільство | 14-02-2020, 15:49 0 60



В управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у січні 2020 року в Головне управління ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 24 запити на отримання публічної інформації, з них на 19, або 79 відсотків від загальної кількості документів, надано відповіді електронною поштою або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України, на решту 5, або 21 відсоток надано відповіді як на звернення громадян.



Із загальної кількості запитів на отримання публічної інформації (19) поштою надійшло 6 запитів, електронною поштою ‒ 7 запитів, особисто від запитувачів ‒ 6 запитів. З них 16 запитів (84%) надійшли від фізичних осіб та 3 (16%) ‒ від юридичних осіб.



За результатами розгляду тільки запитів на публічну інформацію задоволено 15 та відмовлено в задоволенні в 4 випадках.



На 5 запитів, в яких посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації», але вони по суті були скаргами, заявами

чи клопотаннями про надання роз’яснень, надано проміжні відповіді інформаційного змісту щодо невідповідності вимогам до запиту на отримання публічної інформації та розгляду у порядку та строки, визначені спеціальними законами України.



Найчастіше в Головне управління ДПС у Львівській області запитувачі зверталися, зокрема, з проханням надати інформацію та копії документів щодо:



- надання завірених копій заяви 1-ДР;



- інформації про третіх осіб;



- про наявність або відсутність заборгованості зі сплати податків;



- інформації про комісію, яка приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної;



- надання копій висновку про результати розгляду заперечення на акт перевірки;



- надання копій вимог та розрахунків зі сплати податкових зобов’язань.