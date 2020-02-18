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До Роттердама планували відправити 5 тонн кокаїну
|Суспільство | 17-02-2020, 01:09
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|У Коста-Риці правоохоронці затримали партію наркотиків, яку планували нелегально доправити до Нідерландів.
Джерело: Міністерство громадської безпеки Коста-Рики
Деталі: Наркотики виявили у вантажному контейнері, де мали перевозити декоративні квіти. П'ять тонн кокаїну планували відправити до Роттердама (Нідерланди)
За словами міністра громадської безпеки країни Майкла Сото, це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли в Коста-Риці.
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