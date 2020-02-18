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У Франції розбився туристичний літак

Суспільство | 17-02-2020, 01:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 151 151    
На півдні Франції туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини.

Джерело: France 3

Деталі: Літак Piper PA-28 вилетів з міста Ангулем (регіон Пуату-Шарант) і розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Мійо-Ларзака близько опівдня в місті Крессель.

В результаті катастрофи загинув пілот і троє пасажирів.

За фактом аварії розпочато розслідування, поліція встановлює ймовірні причини катастрофи.
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