У Франції розбився туристичний літак Суспільство | 17-02-2020, 01:10 0 151 На півдні Франції туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини.



Джерело: France 3



Деталі: Літак Piper PA-28 вилетів з міста Ангулем (регіон Пуату-Шарант) і розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Мійо-Ларзака близько опівдня в місті Крессель.



В результаті катастрофи загинув пілот і троє пасажирів.



За фактом аварії розпочато розслідування, поліція встановлює ймовірні причини катастрофи.



