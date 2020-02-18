ООС: формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню Суспільство | 17-02-2020, 08:09 0 105 16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські впозиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли.



Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.



Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає".