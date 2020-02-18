Радіоактивний туризм Суспільство | 17-02-2020, 11:41 0 82







У Міністерстві інфраструктури України готуються до запуску туристичного маршруту водним транспортом Київ-Мозир-Київ. Перше судно збираються запустити вже в кінці квітня цього року. Таким чином, проект річкового шляху Е-40, який передбачає будівництво судноплавної траси довжиною понад 2000 км через річки Прип'ять, Дніпро і Вісла, щоб з'єднати Балтійське і Чорне море, вийшов на стадію практичної реалізації, про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.







- Роботи по черпанню і доведенню судноплавних глибин до необхідного рівня, а також інші заходи, планується почати з відкриттям навігації, - говорить міністр інфраструктури України Владислав Криклій.







Двісті років тому була створена водна магістраль, що з'єднувала порти Гданська і Херсона по річках Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро.







Зараз цей водний шлях судноплавний тільки на окремих відрізках. Від Бреста до Херсона він умовно функціонує, а ось на ділянці Брест - Варшава зовсім немає судноплавства. Тому його запропонували зробити здатним пропускати судна великої тоннажності і у великій кількості. Для цього треба поглибити русло, забезпечити додаткову водність і побудувати певні інженерні споруди.







Підраховано, що відновлення E-40 дозволить перевозити до чотирьох мільйонів тонн вантажів щорічно. Це пожвавить торгівлю між Польщею, Білоруссю і Україною, загальний обсяг ринків, яких становить майже 100 млн чоловік. Тим більше що річковий транспорт дозволяє перевозити великі обсяги вантажів. Так, баржа вантажопідйомністю 900 тонн замінює 18 вагонів або 45 двадцяти тонних вантажівок.







Однак оптимізм від можливих економічних ефектів меркне на фоні екологічних загроз. Все було б чудово, якби на шляху цього маршруту не було "чорнобильської зони"...







Варто згадати, що акваторія і прибережна частина річки Прип'ять серйозно постраждали від Чорнобильської катастрофи. І це стосується обох сторін і білоруської, і української. За роки, що минули з часів катастрофи донні відкладення закрили радіоактивні мули. Але якщо почати на цих забруднених територіях днопоглиблювальні роботи, то все, що заспокоїлося і лежить на дні під 60-80 сантиметровим шаром мулу, перетвориться в одну мить в радіоактивний коктейль, що може привести до серйозних наслідків.







- У цьому проекті кілька складових – економічна, екологічна і надзвичайно важлива, пов’язана з охороною здоров’я. Якщо радіоактивні мули будуть потривожені, і вони рушать вниз по Дніпру, то це може загрожувати втратою головної водної артерії країни як джерела питного водопостачання, а також не можна буде використовувати дніпровську воду для зрошення земель і поливу полів, , бо є загроза радіоактивно забруднити ґрунти. Вітри можуть перенести це забруднення на багато кілометрів. З локального Чорнобиля ми можемо необдуманими, не виваженими, популістськими рішеннями перетворити всю країну в «чорнобиль» ... – сказав голова Національної Екологічної Раді України Олександр Чистяков. – У світі наразі немає очисних споруд, здатних очистити воду від радіоактивного забруднення. Сьогодні з Дніпровського басейну п’ють воду 2/3 населення України.







Так само варто додати, що даний Проект розроблявся попереднім урядом. Але, як тоді, так і зараз він жодного разу не виносився на громадське обговорення. Його чиновники намагаються просувати за «закритими дверима»...







26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа. Радіоактивна хмара накрила значні території України і Білорусії. Але мабуть є ті, хто швидко забув про це, не зробивши відповідних висновків ... Сьогодні нам нами нависла загроза повторення екологічної трагедії, але ще в більшому масштабі.







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Прес служба Національної Екологічної Ради України



