За результатами податкових перевірок на Львівщині у січні 2020 року донараховано в 11,5 раза більше податків, ніж у січні 2019 року Суспільство | 17-02-2020, 11:42 0 87



В управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що працівниками управління протягом січня 2020 року проведено 35 перевірок, що на 24 перевірки, або на 41 відс. менше, ніж у січні 2019 року (59 перевірок).

Узгоджено результати 31 перевірки, що на 24 перевірки менше проти січня торік (у січні 2019 року проведено 55 узгоджених перевірок). Крім цього, у січні 2020 року проведено 18 фактичних перевірок.

За результатами проведених перевірок у січні 2020 року донараховано 335,6 млн. грн. узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, що на 306,6 млн. грн., або в 11,5 раза більше, ніж у січні 2019 року (29 млн. грн.). Рівень узгодженості складає 100,0 відс. (середній рівень узгодженості по Україні станом на 01.01.2020 року ‒ 100,0 відсотків).

За результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 7,6 млн. грн., що на 3,7 млн. грн., або на 32,7 відс. менше, ніж у січні 2019 року (11,3 млн. гривень).

