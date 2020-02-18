З 1 травня 2020 року вводиться в обіг новий зразок марки акцизного податку для алкоголю Суспільство | 17-02-2020, 11:43 0 143

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє,що з 1 травня 2020 року вводиться в обіг новий зразок марки акцизного податку для алкоголюю. Замовляти новий зразок марки можна буде через Електронний кабінет вже з 1 квітня 2020 року.

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Нова система передбачає низку особливостей, які запроваджуватимуться поетапно. Паперові акцизні марки видозміняться. На них буде додано 2 елементи: QR-код та штрих-код.

Для одержання акцизних марок, перевірки сплати акцизу та звітування виробник використовуватиме Електронний кабінет платника податків. Таким чином паперових заявок на отримання марок з часом не буде.

Система «Електронна акцизна марка» будуватиметься за компонентним (модульним) принципом, що передбачає певний початковий функціонал, який далі може бути розширений, наприклад, для погашення акцизної марки під час її продажу з використанням РРО.

Довідково

Нині в тестовому режимі вже працює сервіс перевірки акцизних марок. Марку можна перевірити в “ручному” режимі шляхом введення її реквізитів у Електронному кабінеті платника податків у сервісі «Пошук акцизної марки», створеному ДПС. Цей сервіс надає можливість здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів.



