За підсумками роботи юристів податкової впродовж січня 2020 року до бюджету надійшла 721 тисяча гривень Суспільство | 17-02-2020, 13:46 0 72







Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області станом на 01.02.2020 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2211 справ на суму 6 664,39 млн. гривень.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні 2020 році станом на 01.02.2020, на користь територіальних органів ДПС у Львівській області вирішено 11 справ на суму 443,8 тис. грн., з них по 3 справах на суму 22,5 тис. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 4 справи на суму 185,4 тис. грн., з них по 1 справі на суму 139,1 тис. грн. провадження закінчено.



Впродовж січня 2020 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 721 тис. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 77,1 тис. грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень - рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 643,9 тис. грн. (справи про стягнення податкової заборгованості).



У січні 2020 pоку надійшла від платників податків 1 скарга (заява) на 1 вимогу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Надійшло 36 рішень про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.



Протягом січня 2020 року підготовлено документи та скеровано 30 висновків по розгляду скарг платників до ДПС України.