В аеропорту «Львів» запобігли спробі переміщення незадекларованого брендового одягу Суспільство | 17-02-2020, 14:22 0 85



Працівники Галицької митниці Держмитслужби в пункті пропуску «Львів-аеропорт» виявили чергову спробу незаконного ввезення на митну територію України понад 100 одиниць одягу відомих торгових марок.

Громадянин України формою проходження митного контролю обрав «зелений коридор». Під час митного контролю багажу громадянина у його валізі було виявлено одяг відомих торгових марок, на суму, що значно перевищує ліміт у 1000 євро. Зокрема вилучено 107 одиниць одягу: футболки, кофти, сукні загальною вартістю понад 280 тис.грн. Товари, що перевозились у межах встановленої ч.1 ст. 374 Митного кодексу України норми, пропущено. Оскільки такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, товар вилучили, справу скерують до суду.

