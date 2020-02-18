У яких випадках фізичні особи звільняються від обов’язкового подання декларації про майновий стан і доходи? Суспільство | 17-02-2020, 14:22 0 87

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що Податковим кодексом України (далі - ПКУ) визначено, що платник податку – фізична особа, у якого виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - Декларація).

Разом з тим, п.179.4 ст. 179 ПКУ передбачено, що платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів, платники податку:

- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розділом ІV ПКУ.

Крім цього, ПКУ встановлено і випадки, коли Декларацію подавати не потрібно.

Так, відповідно до п.179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо платник податку отримував:

- доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;

- доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими вже був сплачений податок на доходи фізичних осіб;

- доходи у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких вже було сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.



