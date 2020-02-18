За несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи передбачена відповідальність Суспільство | 17-02-2020, 14:23 0 81





Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що громадянин України (платник податку – фізична особа), у якого виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (крім випадків, передбачених п.179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)) та сплатити відповідні податкові зобов’язання.

При цьому, податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним.

Водночас, як це передбачено п. 120.1 ст. 120 ПКУ, несвоєчасне подання платником податків – фізичною особою податкової декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.

Крім того, відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, відсутність ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



