Перевірки легалізації трудових відносин: виявлено 159 неоформлених працівників у сфері міжнародних перевезень Суспільство | 17-02-2020, 14:25 0 113



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що легалізація найманої праці є одним з пріоритетних завдань сьогодення.

Останнім часом у провідних мас-медіа досить активно висвітлюється тематика легалізації трудових відносин. Здебільшого це стосується двох напрямків: легалізації зайнятості (працевлаштування) та легалізації заробітної плати.

Нелегальна зайнятість - це використання роботодавцем найманої праці без належного оформлення трудових відносин.

Отже, від проведення масштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також вжиття відповідних заходів контролю, залежить інформованість громадян про перспективи та переваги офіційного працевлаштування та розуміння роботодавцями відповідних наслідків використання нелегальної праці.

Головне управління ДПС у м. Києві, не залишаючись поосторонь від сучасних соціальних та гострих питань, активно долучилось до інформаційної кампанії з цього питання.

Крім цього, нові підходи до аналітики під час контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб дозволяють виявляти ризикові сфери діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Так, в результаті аналізу даних з відкритих джерел інформації (загальнодоступні державні реєстри, набори відкритих даних, бази даних державних органів тощо) у поле зору столичних податківців потрапив такий напрямок діяльності, як міжнародні перевезення, де фізичною особою - підприємцем надаються послуги з міжнародних вантажних перевезень з використанням найманої праці водіїв-перевізників.

Як результат, протягом січня 2020 року Головним управлінням ДПС у м. Києві проведено перевірки 12 фізичних осіб - підприємців, в ході яких виявлено 159 неоформлених працівників, очікувана сума санкцій від зазначених порушень становить близько 1,2 млн. гривень.

Яскравими прикладами порушень у сфері зайнятості є використання протягом трьох років поспіль:

фізичною особою-підприємцем «Г» нелегальної найманої праці 17 водіїв-перевізників, загальна сума порушень становить близько 63,7 тис. грн.;

фізичною особою-підприємцем «С» нелегальної найманої праці 11 осіб на суму порушень близько 82,4 тис. гривень.

Звертаємо увагу, що за бездіяльності роботодавця, наймані фізичні особи - водії фактично були позбавлені соціальних гарантій, передбачених діючим законодавством (право на відпустку, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, права на оплату листків непрацездатності, інші форми державної допомоги), а також втратили пенсійний стаж та можливість отримання допомоги у разі втрати роботи.

Ще раз наголошуємо! Неофіційне працевлаштування - це втрата законодавчого захисту та безправна залежність від роботодавця та його дій. Офіційне працевлаштування працівника — гарантоване Конституцією України право!



