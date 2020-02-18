Столичні податківці продовжують викриття зловживань незаконного відшкодування ПДВ Суспільство | 17-02-2020, 15:20 0 76





Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що співробітники управління з питань запобігання та виявлення корупції спільно з працівниками управління спеціальних перевірок Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у м. Києві продовжують виявляти та упереджувати незаконні спроби бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Так, аналізуючи фінансово-господарську діяльності ТОВ «Л» встановлено, що зазначене підприємство відобразило у розрахунку бюджетного відшкодування податку на додану вартість суму ПДВ по взаємовідносинах з ТОВ «Б», а саме, суборенду транспортних засобів та майна, а також придбання транспортного засобу. Такі дії дали змогу ТОВ «Л» сформувати від’ємне значення з податку на додану вартість та заявити до бюджетного відшкодування суму у розмірі 9,7 млн. гривень. При цьому, ТОВ «Л» не надало підтверджуючих документів щодо використання орендованих активів у власній господарській діяльності та оплати придбаного транспортного засобу.

За результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки складено акт та упереджено бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму 9,7 млн. гривень.



