До уваги роботодавців: приймаєте працівника на роботу – повідомте податкову Суспільство | 17-02-2020, 15:21 0 77

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності та фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю працівників, про обов’язок надсилати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових інспекцій за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Таке повідомлення має бути надіслане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Повідомлення може подаватися такими способами:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Зразок форми повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р.№ 413.

Особливу увагу звертаємо роботодавців на те, що за використання праці найманих працівників з порушенням трудового та податкового законодавства, передбачена адміністративна або дисциплінарна відповідальність.

Виходячи з норм чинного законодавства, за неподання повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників до податкових інспекцій, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

