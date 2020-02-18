19 лютого 2020 року спливає термін сплати податків і зборів за ІV квартал 2019 року Суспільство | 17-02-2020, 16:28 0 59 Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 19 лютого 2020 року спливає термін сплати наступних податків та зборів за ІV квартал 2019 року:

податку на додану вартість

екологічного податку

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

рентної плати за спеціальне використання води

рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини)

туристичного збору

збору за місця для паркування транспортних засобів

Крім цього, 19 лютого 2020 року є останнім днем сплати єдиного податку платниками третьої групи – юридичними особами за ІV квартал 2019 року

