УКУ надає безкоштовну юридичну допомогу споживачам фінансових послуг та учасникам бойових дій Суспільство | 17-02-2020, 16:29 0 77 Юридична клініка — підрозділ Школи права УКУ, де студенти застосовують отримані теоретичні знання на практиці, надаючи безкоштовну правову допомогу під керівництвом менеджера клініки та практикуючих правників. Отримати консультацію в Юридичній клініці можуть споживачі фінансових послуг та учасники бойових дій.



Вже протягом двох років Юридична клініка надає правову допомогу учасникам бойових дій, а з 2020 за підтримки Програми USAID «Трансформація фінансового сектору» розпочинає новий напрям — консультації для споживачів фінансових послуг.



«Значна кількість фінансових інструментів, які спрощують процес отримання кредитних коштів призводить до того, що люди не розуміють всього обсягу фінансової відповідальності, не знають, як правильно обрати відповідні продукти, користуватись ними та, у разі порушення прав захищати себе, — розповідає Христина Ковцун, менеджерка Юридичної клініки Школи права УКУ. — Часто недоброчесні дії окремих представників ринку фінансових послуг також призводять до порушення прав споживачів. Тобто, є проблеми з обох сторін: необізнаність споживачів фінансових послуг зі своїми правами, а також нерозуміння обов'язків з однієї сторони, і недоброчесні дії надавачів фінансових послуг та відсутність інформації про те, як захистити себе у таких випадках».



За словами Христини Ковцун, Юридична клініка надає безкоштовну правову допомогу споживачам фінансових послуг, а також проводить правопросвітні заходи з фінансової грамотності.



Юридична клініка працює у різних формах: консультування, складання процесуальних документів, представництво в суді, правова аналітика то правова просвіта молоді.



Отримати безкоштовну правову допомогу можуть: споживачі фінансових послуг; ветерани російсько-української війни та військовослужбовці; постраждалі внаслідок війни на сході України; студенти та працівники УКУ; ті, хто хоче започаткувати власну справу; в окремих випадках правову допомогу можна отримати і в інших категоріях справ, якщо це входить до компетенції Юрклініки чи справа становить особливий інтерес для студентів.



За 2 роки роботи серед досягнень Юридичної клініки: допомога близько у 500 справах; понад 20 правопросвітніх заходів; 12 юридичних висновків для ветеранів у започаткуванні власної справи; 4 дослідження; 60 аналітичних документів (судова практика); у 4 справах студенти представляли клієнтів в суді.



Прийом у клініці відбувається лише за попереднім записом за телефоном: +38 (063) 479-75-76. Також сконтактуватися можна через Facebook-сторінку https://www.facebook.com/uculawclinic/



Графік роботи клініки: середа 09:00 — 18:00; четвер, п’ятниця 09:00 — 14:00.



Для того, аби консультація пройшла якомога якісніше, радять ознайомитися з 5 кроками для підготовки до консультації в Юридичній клініці





