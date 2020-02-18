Триває реєстрація на VIIІ Всеукраїнський форум місцевого самоврядування Суспільство | 17-02-2020, 16:31 0 50 Форум місцевого самоврядування у Львові щороку стає платформою для обміну досвідом, обговорення та аналізу актуальних проблем і перспектив у сфері місцевого самоврядування, а також підведення підсумків реформи децентралізації. Цьогоріч VIIІ Всеукраїнський форум місцевого самоврядування відбудеться 27 березня на стадіоні «Арена Львів».



Головними темами для дискусій на цьогорічному форумі стануть:



1. Завершення реформи децентралізації. Успіх чи поразка?



2. Реформа врядування та фінанси органів місцевого самоврядування в Україні.



3. Адміністративно-територіальна реформа, агломерації.



4. Економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації.



Реєстрація на форум обов’язкова і триватиме до 10 березня включно. Зареєструватися можна за посиланням: https://cutt.ly/8rY8KPg



Посилання для акредитації ЗМІ: https://cutt.ly/lrY8Kxi



Організатори та партнери форуму: КУ Інститут міста, Львівська міська рада, Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, GIZ «Реформа управління на Сході України II», програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), Асоціація міст України.



Актуальна інформація про VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування: https://www.facebook.com/events/1400056220154072/



Детальніше: forumsamovrad2019@gmail.com



