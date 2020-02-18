Закарпатські митники вилучили медичні препарати психотропної дії Суспільство | 17-02-2020, 18:26 0 84

На митному посту «Тиса» 3акарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне переміщення медичних препаратів психотропної дії.

Психотропи переміщував наш співвітчизник, який повертався з Італії в Україну на мікроавтобусі «DUDGE SPRINTER». Українець проходив митний контроль по «червоному коридору».

При проведенні митного контролю митники запропонували громадянину України заповнити митну декларацію, у якій він вказав, що переміщує виключно особисті речі. Під час усного опитування громадянин підтвердив відомості, заявлені ним у митній декларації та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, що підпадають під обмеження або заборони для переміщення через митний кордон.

Медичні препарати психотропної дії іноземного виробництва «RIVOTRIL» «XANAX» та «FRISIUM» митники виявили серед особистих речей громадянина у картонній коробці, яка знаходилася у вантажному відсіку мікроавтобуса.

Загальна кількість виявлених медпрепаратів складає 122 фабричні упаковки, 20 флаконів (загалом 2400 таблеток, 60 капсул та 20 флаконів).

Наразі психотропи вилучено, за цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками порушення, яке передбачено статтею 472 Митного кодексу України.

Закарпатська митниця Держмитслужби