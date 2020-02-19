На Донбасі за добу вісім обстрілів, втрат немає Суспільство | 18-02-2020, 09:16 0 88 Ворожі бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети і великокаліберні кулемети.



Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 17 лютого, вісім разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 18 лютого.



Так, противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.



Обстріли зафіксовані поруч з населеними пунктами Гнутове, Павлопіль, Піски, Водяне, Березове і Оріхове.



З початку нинішньої доби сепаратисти не виявляли вогневої активності. У ЗСУ немає втрат.



Нагадаємо, 16 лютого сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь. Тоді ЗСУ також не зазнали втрат.