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На Донбасі за добу вісім обстрілів, втрат немає
|Суспільство | 18-02-2020, 09:16
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|Ворожі бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети і великокаліберні кулемети.
Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 17 лютого, вісім разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 18 лютого.
Так, противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Обстріли зафіксовані поруч з населеними пунктами Гнутове, Павлопіль, Піски, Водяне, Березове і Оріхове.
З початку нинішньої доби сепаратисти не виявляли вогневої активності. У ЗСУ немає втрат.
Нагадаємо, 16 лютого сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь. Тоді ЗСУ також не зазнали втрат.
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