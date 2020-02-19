Закарпатські митники вилучили медичне обладнання Суспільство | 18-02-2020, 11:14 0 94

Напередодні на митний пост «Малий Березний» Закарпатської митниці Держмитслужби заїхав автомобіль «Skoda Octavia» з українською реєстрацією. Керував транспортним засобом громадянин України, який слідував у приватних справах з Словаччини в Україну.

Для проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор». Своїми діями громадянин заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

В ході митного контролю транспортного засобу та особистих речей громадянина працівники митниці виявили 5007 шт. товарів медичного призначення іноземного виробництва, зокрема стоматологічне обладнання: дрилі, свердла, зажими, щепці, ножиці. Вартість товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Наразі складено протокол про порушення митних правил передбачене статтею 471 Митного кодексу України та до рішення суду стоматологічне обладнання вилучено.

Закарпатська митниця Держмитслужби